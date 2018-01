Kankerpatiënte (34) wil blijven werken maar moet verplicht op pensioen: “Op tien minuten werd het beslist”

Beveren-Waas - Op je vierendertigste op pensioen gestuurd worden en moeten rondkomen met een uitkering van amper 700 euro per maand. Het overkwam Tinneke Van de Velde, een kankerpatiënte van nu 39 uit Beveren. De vrouw wil nog werken, maar is medisch ongeschikt verklaard. Daarom moét ze nu thuisblijven. De vrouw hoopt dat de overheid de wet aanpast, zodat ze weer kan gaan werken. Minister Bacquelaine werkt aan een oplossing, maar het gaat traag.

Op haar 27ste rijgt Tinneke te horen dat ze leukemie heeft. Ze werkt op dat moment als opvoedster, als ambtenaar, en valt tijdens de behandeling terug op een ziekte-uitkering. Ze herstelt, maar krijgt vier jaar later een terugval. De kanker is terug en probleem: al haar ziekteverlof is opgebruikt.

“Ik werd opgeroepen door de medische commissie. En daar hebben ze op tien minuten beslist om mij op definitief pensioen te stellen wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ik was toen 34. Dat komt heel hard binnen.”

Minderwaardig

Tinneke moet het als jonge getrouwde vrouw stellen met een pensioen van 378 euro per maand. Ze krijgt wel nog een invaliditeitsuitkering van 311 euro. Goed voor een totaal van amper 689 euro per maand. En dat voor een vrouw van 39 die nog wil en kan werken, maar niet meer mag.

“Je voelt je al anders omdat je met die ziekte om moet gaan. Maar het is ook gewoon moeilijk omdat je met je rug tegen de muur wordt gezet. Je voelt je minderwaardig tegenover andere mensen. En toch wil je nog vanalles doen”, zegt Tinneke.

Minister bezig aan hervorming

Volgens Kom Op Tegen Kanker is Tineke zeker niet de enige in deze situatie. Heel wat kankerpatiëten die zich nog fit genoeg voelen, willen werken, maar worden tegengehouden door de wet. “Pensioenstelling is definitief. Getroffen patiënten komen dan op een lager inkomen terecht en hebben het moeilijk om nog in een andere job aan de slag te gaan. We pleiten er dan ook voor dat er vanuit de regering inspanningen komen voor aangepast werk, zodat hun pensioenstelling later komt”, zegt Ward Rommel van Kom Op Tegen Kanker.

Minister van Pensioenen Daniël Baquelaine (MR) liet aan TV OOst weten dat hij werkt aan een oplossing. De huidge wet rond pensioenen wegens lichamelijke omstnandigheden dateert al van 1844. De regering gaat die wet hervormen en het verplichte pensioen vervangen door een invaliditeitsuitkering. Zo kunnen zieke mensen die zich fit voelen toch nog aan het werk gaan.