KMI waarschuwt voor ijsplekken, sneeuwbuien en gladheid

Het KMI verwacht voor vrijdagavond plaatselijk soms winterse buien en in de Ardennen sneeuwbuien. ‘s Nachts zal het op veel plaatsen licht vriezen aan de grond. Er is dus kans op ijsplekken, zo waarschuwt het meteorologische instituut.

Zaterdag bereikt een neerslagzone ons land vanaf de Franse grens met sneeuw ten zuiden van Samber en Maas en smeltende sneeuw of regen elders. In de provincie Luxemburg wordt tussen 5 en 10 centimeter sneeuw verwacht, in de provincies Namen, Luik en Henegouwen tot 5 cm, in het centrum van het land en de provincie Limburg tot 1 cm.

Vrijdagnacht en zaterdag kan het glad en dus gevaarlijk zijn op de weg, vooral in de provincie Luxemburg. Bestuurders krijgen de raad voldoende afstand te houden en hun snelheid te matigen.