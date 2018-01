Nieuwe studie waarschuwt: “Let op met zeemeerminnenstaarten voor kinderen”

Een kindje in huis dat ervan droomt om te zwemmen als een zeemeermin? Dat kan dankzij speciaal ontworpen zeemeerminnenstaarten. Maar hoe cool de hebbedingen ook zijn, ze zijn niet onschuldig. Een nieuwe studie suggereert dat ze het risico op verdrinking aanzienlijk vergroten.

De Royal Life Saving Society in Australië, een organisatie die zich preventief inzet tegen verdrinking, heeft ontdekt dat de staarten ertoe leiden dat kinderen minder vlot kunnen bewegen in het water. Hun benen worden samengebonden, wat de vlotheid van de zwembewegingen met 60 procent vermindert. Zwemvliezen in de vorm van een vin, verminderen de beweeglijkheid met maar liefst 70 procent. Hoe jonger de kinderen, hoe minder goed ze kunnen bewegen.

Die conclusie is gebaseerd op een test met 25 kinderen tussen twee en twaalf jaar die allemaal een keertje zwommen met en zonder het accessoire. “Elk product dat het risico op verdrinking doet toenemen, is verontrustend”, zegt manager van de Royal Life Saving Society Lauren Nimmo aan The Daily Mail. “De staarten verminderen het vermogen van een kind om te zwemmen doordat het moeilijker wordt om te blijven drijven. Daardoor worden hun bewegingen beperkt en neemt de vermoeidheid toe.”

Bij de organisatie vinden ze het geen slecht idee om staarten en vinnen te verbieden voor kinderen onder de tien jaar. Ze raden ouders ook aan om hun kroost extra goed in het oog te houden tijdens waterpret met de accessoires.