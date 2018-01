Release party vna Graci maakt Overpelt kleurrijker

Overpelt - Zaterdag 13 januari stelde de Overpeltse rapper GRACI zijn nieuwe album 'Kleurrijker' voor aan de wereld. Hij gaf daarrvoor een unieke release party die mensen vanuit Kortrijk tot Antwerpen naar Overpelt liet komen.

Kleurrijker, dat is de visie van Graci. Niet alleen heeft zijn nieuwe album een grote variëteit aan klankkleur en zijn de onderwerpen vrolijker, ook werkte de rapper samen met onder andere de Kunst-academie NoordLimburg (KANL). De kunstenaars van de academie beluisterden zijn album en op basis daarvan gaven ze een visuele interpretatie aan de muziek. Die kunstwerken werden tentoongesteld op de release party.

Graci gaf ook het opkomend raptalent uit omstreken een podiumkans, iets wat al veel te weinig gebeurt in België. De jonge rappers kregen op Kleurrijker de kans om het publiek duidelijk te maken dat er veel talent leeft in Limburg. In totaal waren er meer dan 200 mensen aanwezig, die de Muzezaal van de CC Palethe al snel vulden. De sfeer van de avond was subliem onder de hiphop liefhebbers die elkaar troffen in Overpelt. Iedereen had de boodschap begrepen: door positiviteit geef je meer kleur aan je leven!