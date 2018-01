Paardenpunt Vlaanderen bereikt akkoord met GAIA over databank met gratis paarden

Brussel - De vzw “Stichting voor paarden in nood” heeft een akkoord bereikt met dierenrechtenorganisatie GAIA en paardenasiel The Old Horses Lodge over de nieuwe databank “Paard zkt thuis”, meldt PaardenPunt Vlaanderen vrijdag. Bij de lancering van de databank, waar zorgbehoevende paarden gratis worden aangeboden, schoten GAIA en The Old Horses Lodge meteen met scherp op het initiatief.

De databank is een initiatief van de vzw “Stichting voor paarden in nood”, die hoort bij PaardenPunt Vlaanderen. Ze bestaat sinds 20 december vorig jaar, en is een plek waar mensen die het onderhoud en de verzorging van hun paard niet meer aankunnen, hun dier gratis kunnen aanbieden.

Het initiatief wil paardenverwaarlozing tegengaan, maar GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch sprak van een “crimineel idee”. Door het gratis karakter zou het de verkeerde mensen aantrekken, en zo paardenverwaarlozing net in de hand werken, klonk het.

Vrijdag klinkt het dat er extra clausules zijn toegevoegd aan de voorwaarden voor de databank. “Begin januari had Frank Gasthuys, de voorzitter van PaardenPunt Vlaanderen, op zijn initiatief een overleg met Michel Vandenbosch van GAIA en Marina Tondelier van The Old Horses Lodge. Zij hebben overeenstemming bereikt”, stelt Britt Verbeeck, communicatieverantwoordelijke bij PaardenPunt.

Concreet werden er vijf nieuwe voorwaarden opgelegd. Zo moet een dierenarts controleren of een paard al dan niet kan bereden worden, en moet dit duidelijk vermeld worden. De ontvanger moet ook bewijzen dat hij de financiële middelen heeft om het paard te onderhouden, en de toestand van het paard zal na enige tijd ook gecontroleerd worden.

De vzw zal zelf de middelen voorzien voor de controleurs. “De stichting rekent op donaties van de mensen. We zullen in de toekomst bekijken of het financieel haalbaar is of niet”, aldus Verbeeck.

Het hele systeem zal zes maanden na de opstart geëvalueerd worden.

