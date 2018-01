Josje? “Dat is niet mijn officiële naam, nee”

Veel mensen kennen de echte naam van Josje niet. De tweede blondine van K3 heeft niet alleen geen K in haar voornaam, ze heet officieel op haar paspoort ook niet Josje. Dat vertelde ze tegen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee tijdens hun podcast ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Haar ouders gaven haar immers twee andere doopnamen.

Josjes volledige naam is eigenlijk Josina Cornelia Huisman. Googelend Vlaanderen vraagt zich dan ook af of “Josje” haar bijnaam is, maar niets is minder waar. “Veel mensen denken dat ik ‘Josje’ zelf heb bedacht of dat het ontstaan is uit een verbastering van mijn doopnamen, maar het is toch echt waar dat m’n ouders mij Josje hebben genoemd”, legt ze uit.

“Ik ben namelijk gedoopt door mijn vader en mijn doopnamen zijn Josina Cornelia en dan krijg je ook een roepnaam en dat is Josje. Toen ik werd gepresenteerd op mijn doop was het: dit is Josina Cornelia en we noemen haar Josje. Het is dus geen grap. Op mijn identiteitskaart staan wel mijn officiële namen.”

Josje tijdens haar carrière bij K3. Foto: DBA

“Zonder K3 had niemand geweten wie ik was”

Wie die korte naam nu zegt, weet echter meteen over wie het gaat. Ook al volgt Josje nu heel wat andere carrièrepaden, haar naamsbekendheid heeft ze naar eigen zeggen te danken aan haar tijd bij Vlaanderens bekendste meidengroep. “Zonder K3 had waarschijnlijk niemand geweten wie ik was.” En ook niet dat ze eigenlijk officieel een andere naam heeft.

Even wennen als Nederlander in België

De Amsterdamse heeft nog een opmerkelijke bekentenis. Ook al woont ze al sinds 2009 in het begin van haar K3-carrière in Antwerpen, toch was de omschakeling naar ons land helemaal niet simpel. Vooral de kleine dingen waren zo anders voor haar. “De taal en de hele gekke, simpele dingen zoals bijvoorbeeld het Azerty-toetsenbord.”

Ook het vuilnis buitenzetten vond ze heel raar hier. “In Nederland zetten ze nooit hun afval gewoon buiten op straat, daar hebben ze sorteerstraatjes waar de mensen hun afval leggen. Ik had in het begin dan ook normale zwarte vuilniszakken, maar die werden maar niet meegenomen. Moest ik dus blijkbaar zakken vragen in de supermarkt achter de balie. Hoe moest ik dat nou weten?” lacht ze nog.