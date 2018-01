De laatste woorden van de man die vier meisjes vermoordde en zelf vroeg om de doodstraf te krijgen

De ‘knelverbandmoordenaar’ is niet meer. Anthony Allen Shore werd - op zijn eigen vraag - geëxecuteerd voor de moord op drie minderjarige meisjes en een twintiger door wurging. Vlak daarvoor sprak hij zijn laatste woorden uit, vol spijt over wat hij gedaan heeft.

Maria del Carmen Estrada. Foto: rr

Op 16 april 1992 wandelde de 21-jarige Maria del Carmen Estrada om 6.30 uur ’s ochtends naar huis toen Anthony Allen Shore (55) haar voorbijreed. De Amerikaan bood haar een lift aan, waar het meisje op inging. Helaas liep het gruwelijk uit de hand: het meisje werd vermoord. De manier waarop leverde de “knelbandmoordenaar” zijn bijnaam op. Hij wurgde haar ermee, maar uit de autopsie bleek ook dat het meisje gefolterd was.

De moord bleef zou uiteindelijk onopgelost blijven tot in 2003. Dat had alles te maken met 1998, het jaar waarin Shore tot een voorwaardelijke celstraf van acht jaar veroordeeld werd en op de lijst van seksovertreders gezet werd omdat hij zijn twee dochters seksueel misbruikt had.

De man moest daarom een DNA-staal afstaan, dat na uitvoerig onderzoek van openbaar aanklager Kim Ogg bleek overeen te komen met een vingernagel die gevonden werd bij het levenloze lichaam van het slachtoffer. Ontkennen had geen zin voor Shore, die de feiten opbiechtte.

“Het was niet mijn bedoeling”, vertelde hij in een verhoor aan de politie. “Echt niet. Maar het liep uit de hand.” Shore - een voormalige vrachtwagenbestuurder, hersteller bij een telefoonbedrijf en deeltijds muzikant - noemde de stemmen in zijn hoofd als reden voor zijn daden. “Die zeiden me dat ik haar moest hebben, dat ik haar moest bezitten.”

Nog moorden

De zaak nam nog gruwelijker proporties aan toen Shore in één adem ook drie andere moorden opbiechtte. Opnieuw waren zijn slachtoffers ‘latino’-meisjes: Laurie Tremblay (15), Diana Rebollar (9) en Dana Sanchez (16).

Van links naar rechts: Diana Rebollar, Dana Sanchez en Laurie Tremblay. Foto: rr

Het lichaam van Tremblay werd gevonden in een vuilnisbak buiten een restaurant in Houston in 1986, Rebollar werd ontvoerd tijdens een wandeling naar de kruidenier in 1994 en Sanchez verdween in 1995 plots tijdens een trektocht naar het huis van haar vriend in Houston. Haar lichaam werd gevonden nadat iemand een tv-zender gebeld had met richtlijnen om het te vinden. Volgens de politie was Shore de beller.

Alle vier werden ze met een zelfgemaakte knelband om het leven gebracht en zeker drie van de vier slachtoffers zouden ook verkracht zijn door Shore.

Ter dood veroordeeld

Anthony Shore. Foto: AFP

Reden genoeg om de man doodstraf te geven, vond Ogg. “Ik weet wat de man gedaan heeft en de doodstraf is absoluut terecht”, zei die er toen over. Hij kreeg gelijk van een volksjury, maar ook van de moordenaar zelf. Hij zei de rechter eerlijk dat hij vond dat hij doodstraf verdiende.

Zijn advocaten waren het daar niet mee eens, want zij deden heel pogingen om aan te tonen dat Shore hersenbeschadiging had opgelopen en daardoor niet serieus genomen moest worden. Dat leidde nergens toe.

De doodstraf van Shore stond gepland voor oktober vorig jaar. Tot plots een gedetineerde beweerde dat Shore de moorden wel bekend had, maar ze eigenlijk niet gepleegd had. Hij zou gechanteerd worden door de dader om ze op te eisen. Dat bleek niet waar, dus kreeg hij donderdag een dodelijke injectie. “Dat brandt, ik voel het”, zei Shore aanvankelijk. Dertien minuten later werd hij doodverklaard.

“Zijn tijdperk van terreur is eindelijk voorbij”, zei Andy Kahan, advocaat van de nabestaanden. “Er is een reden waarom we de doodstraf hebben in de staat Texas en Anthony Shore stond helemaal bovenaan die lijst. Het is een lange strijd geweest, die meer dan 20 jaar van de nabestaanden geëist heeft.”

Laatste woorden

Vlak voor de executie drukte Shore nog zijn spijt uit. “Ik wil even zeggen dat het mij echt spijt”, zei hij. “Geen woorden kunnen ooit ongedaan maken wat ik gedaan heb. Ik zou echt willen dat ik het verleden ongedaan kon maken voor de families van de slachtoffers. Het is wat het is. God zegene jullie. Ik zal sterven met een zuiver geweten, ik heb vrede gesteld met wat ik gedaan heb.”