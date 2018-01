Geflitste bestuurder keert voertuig om uitleg te vragen over boete, maar dat had hij beter niet gedaan

Leuven - Een geflitste bestuurder is donderdag in Leuven zijn rijbewijs op een wel erg knullige manier kwijtgespeeld. De man werd door een anonieme politiewagen geflitst en keerde terug om aan de controlerende agent uitleg te vragen. Het resultaat? Rijbewijs kwijt voor 15 dagen.

Donderdag controleerde het anonieme flitsvoertuig op drie verschillende locaties in de Leuven. De snelste bestuurder haalde op de Waversebaan een snelheid van 99 kilometer per uur, terwijl je er 50 kilometer per uur mag rijden. Toen de man merkte dat hij geflitst was, keerde hij zijn voertuig om uitleg te vragen over de mogelijke gevolgen. De agent die de controle uitvoerde vertelde hem dat zijn overtreding in aanmerking komt voor de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Daarop nam de agent contact met zijn officier van dienst. Op bevel van de parketmagistraat werd het rijbewijs van de overtreder ook meteen voor 15 dagen ingetrokken. De wagen moest aan kant blijven staan.