Man doodgeschoten voor feestzaal in Fayt-lez-Manage

Manage - Een man is donderdagnacht doodgeschoten voor een zaal voor recepties in de deelgemeente Fayt-lez-Manage, zo heeft het parket van Charleroi gemeld. Een andere man raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schutter is voortvluchtig.

In de zaal Val-Fayt in de rue de la Croyère was donderdagavond een mondaine receptie aan de gang, toen plots een bestelwagen voor de ingang stopte, waaruit een man met bivakmuts stapte die op de man schoot die wagens van gasten moest parkeren. Het slachtoffer stierf ter plekke. De man die gewond raakte, is buiten levensgevaar.

De lokale politie van de zone Mariemont bakende ter plaatse een veiligheidszone af en de federale gerechtelijke politie van Charleroi nam het onderzoek in handen. Het parket van Charleroi schakelde een onderzoeksrechter in.

(belga)