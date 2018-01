Spilfiguur van 24-koppige cannabisbende riskeert 8 jaar cel en 30.000 euro boete

Hasselt -

De Hasseltse correctionele rechtbank boog zich vrijdag over een cannabisdossier met in totaal 24 beklaagden die betrokken waren bij zes cannabisplantages in onder meer Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Seraing en Limbourg. In Houthalen trof de toenmalige politie MidLim in een voormalige bakkerij aan de Grote Baan liefst 2.069 planten aan. Er was nog niet geoogst, maar de plantage had 300.000 euro kunnen opleveren. Het kopstuk uit Genk riskeert 8 jaar cel en een boete van 30.000 euro. De ontdekking in Houthalen dateert van 5 november 2014.