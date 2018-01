VRT, Mediahuis en Medialaan werken samen aan digitale radiospeler

Brussel - De VRT en mediagroepen Medialaan en Mediahuis slaan de handen in elkaar om al hun radiozenders te kunnen aanbieden op de digitale radiospeler Radioplayer Worldwide. De drie partners willen samen een licentie nemen bij deze universele radiospeler en app. Dat heeft Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) vrijdag bekendgemaakt.

De samenwerking tussen de drie Vlaamse mediaspelers moet toelaten om digitaal en via apps naar alle Vlaamse radiospelers te luisteren via Radioplayer Worldwide. Radioplayer Worldwide is een non-profitorganisatie die opgericht werd door de BBC en de grote commerciële radiostations in Groot-Brittannië. Intussen is de Radioplayer operationeel in tien landen en in Wallonië. Daar startte de RTBF met de commerciële sector een gezamenlijke radiospeler.

Radioplayer Wordwide geeft haar partners de volledige controle over de data en mogelijke inkomsten die ze uit online luisteren halen. Zo schermt de speler haar partners tegen andere marktspelers af. Bovendien kunnen de radio-omroepen de kosten delen om het online luisteren verder te vernieuwen.

Minister Gatz: “Als mediaminister juich ik deze samenwerking toe. Helemaal in de lijn van het regeerakkoord, de beleidsbrieven en de beheersovereenkomst met de VRT spoort dit initiatief met de versterking van ons Vlaams media-ecosysteem waarvoor ik ijver. Bovendien past de radiospeler zoals de omschakeling naar DAB+ in het nieuwe digitale luisteren.”

Per land, of regio, dienen radio-omroepen die willen aansluiten, zich te verenigen in een non-profitorganisatie die vervolgens een licentie neemt bij Radioplayer Worldwide. Voor België wordt één licentie opgedeeld in een Vlaamse en een Waalse sublicentie.

De VRT (met Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara), Medialaan (met Qmusic en Joe) en Mediahuis (met Nostalgie) zullen een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) oprichten die kan aansluiten bij Radioplayer Worldwide. Later willen de drie partijen ook andere Nederlandstalige radiostations laten toetreden, zodat er een online radiospeler komt voor de hele Vlaamse markt.

(belga)