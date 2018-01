Al acht doden geteld in Duitsland door stormweer

De zware westerstorm die donderdag ook langs België passeerde, heeft in Duitsland al acht mensenlevens geëist. In de nacht van donderdag op vrijdag bezweken twee mannen uit Saksen-Anhalt aan hun verwondingen. In Nederland vielen twee doden, in ons land één dode. Verder in Duitsland herneemt het treinverkeer langzaam.

Eén van de dodelijke slachtoffers, een 65-jarige man, viel in Halle acht meter naar beneden van een dak dat hij probeerde te verstevigen. Het andere slachtoffer, een 34-jarige, werd geraakt door een omvallende boom.

Het treinverkeer in Duitsland ondervindt nog altijd problemen na de storm. De hogesnelheidstreinen ICE rijden weer normaal in het zuiden, maar in de rest van het land zijn er “zware vertragingen”, aldus Deutsche Bahn. In de loop van de voormiddag moeten alle grote steden wel weer bereikbaar zijn, aldus nog Deutsche Bahn. In het weekend zou het treinverkeer moeten normaliseren. Voor het eerst sinds 2007 moesten de Duitse spoorwegen beslissen het treinverkeer op te schorten.

In Nederland, waar het treinverkeer ook stilgelegd werd door de storm, reden de treinen donderdagnamiddag alweer.

