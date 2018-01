Poetin baadt in ijskoud water voor orthodoxe driekoningenviering

Talrijke Russen, onder wie president Vladimir Poetin, hebben in de nacht van donderdag op vrijdag gebaad in de ijskoude meren en rivieren naar aanleiding van het orthodoxe driekoningenfeest. Het was zo koud in Rusland, dat sommige regio’s het traditioneel ritueel hadden geannuleerd.

De president dompelde zichzelf, omringd door orthodoxe religieuzen, in ontbloot bovenlijf onder in het ijswater van het Seliguermeer, in het noordwesten van Moskou, bij een temperatuur van -5 graden. Talrijke Russen hebben zijn voorbeeld gevolgd. Volgens het Russisch ministerie van noodsituaties deden sommigen dat bij temperaturen tot -40 graden in Jakoetië, in het oosten van het land.

In Norilsk, in Noord-Rusland, waar de temperatuur tot -50 graden zakte en waar het hevig sneeuwde, beslisten de autoriteiten om het traditionele ijsbad af te gelasten.

Ook in Oekraïne en Wit-Rusland namen talrijke gelovigen een ijsbad.

Volgens de orthodoxe traditie moeten de gelovigen zichzelf drie keer onderdompelen, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op 19 januari wordt het doopsel van Christus in de Jordaan herdacht. Orthodoxe priesters zegenen voor de gelegenheid de meren, rivieren, zeeën en oceanen.

Vorig jaar namen in Rusland meer dan 2 miljoen mensen een ijsbad.

