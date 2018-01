Extreme hitte in Melbourne eist al verschillende mensenlevens

De extreme hitte in de Australische deelstaat Victoria, in het zuidoosten van het land, heeft de voorbije dagen al verschillende doden gemaakt. Dat melden de hulpdiensten, zonder echter exacte cijfers te geven. In vijf van de acht staten van Australië ligt het kwik ver boven de 40 graden. In Melbourne, de hoofdstad van Victoria, piekte het kwik tot 42 graden, de warmste dag in twee jaar.

De hulpdiensten moesten sinds donderdag tussenbeide komen bij 30 hartstilstanden, van wie er verschillende fataal waren. Het gaat om een forse stijging, zegt een woordvoerder voor de hulpdiensten in Victoria. “Dit is te wijten aan de hitte”, aldus woordvoerder Paul Holman. “De kwetsbaren in onze gemeenschap sterven door deze hitte.”

Vier kinderen werden bevrijd uit auto’s, onder wie ook een baby van vijftien maanden.

Op de Australian Open, die in Melbourne plaatsvindt, lijden verschillende spelers onder de warmte. De tegenstandster van Elise Mertens in de derde ronde, de Franse Alize Cornet, had medische verzorging nodig.

In het naburige Zuid-Australië behandelden ziekenhuizen meer dan 50 mensen met ziekteverschijnselen door de warmte. Het kwik stijgt er tot boven 46 graden, de derde opeenvolgende dag van extreme hitte. Er werden geen doden gemeld.

