Tweede leerjaar BS Lyceum bakt brood

Hasselt - De leerlingen van het tweede leerjaar van basisschool Lyceum in Hasselt vertrokken na de schoolbel met het openbaar vervoer naar de kinderboerderij van Kiewit. Op het domein was het muisstil en alle dieren hadden zich verstopt in de stallen. Nieuwsgierig stapten de leerlingen de bakkerij binnen.

Er werd gevraagd om de handen te wassen, want uiteraard is hygiëne erg belangrijk voor wie met voeding werkt. Nu waren de leerlingen helemaal klaar om de kneepjes van het vak te leren. Eerst voegden ze gist toe aan het meel. Vervolgens voegden ze mondjesmaat water toe tot het een hele brij werd. Na het roeren met een vork werd het deeg wel heel stug en moesten de leerlingen met één hand beginnen mengen. Daarvoor waren sterke handen en armen nodig!

Toen het deeg een mooie structuur kreeg, werd het met twee handen verder gekneed op de tafel. De jonge bakkertjes merkten al snel dat dit geen gewoon taakje is. Ondertussen zijn hier natuurlijk wel machines voor uitgevonden, gelukkig maar! Terwijl de deegbollen moesten rijzen, kregen de leerlingen een korte uitleg over het proces van graanveld, graankorrel tot meel en mochten ze het domein verkennen. Ze maakten een verkwikkende wandeling langs de weiden. Op de terugweg naar het klaslokaal kwamen ze nog enkele Galloway-koeien tegen.

Een heerlijke geur kwam de leerlingen tegemoet toen ze de binnenkoer opstapten. De broodjes waren gebakken! Met hun brood in de hand stapten ze op de bus richting school. Dat wordt smullen! En mama’s… Hou de oven maar klaar, want de bakkers in spe willen hun kunsten vast thuis ook tentoonstellen!