Dit weer wordt er dit weekend verwacht

Brussel - Vrijdagnamiddag wisselen opklaringen af met bewolkte perioden. Vooral over het westen van het land zijn de opklaringen soms breed. Enkele buien kunnen tot ontwikkeling komen, vooral dichtbij de Nederlandse grens en ten zuiden van Samber en Maas, waar ze vaak winters kunnen worden. Een donderklap is ook niet uitgesloten bij deze buien. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in Laag-België. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig, uit het westen tot het zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond blijft het wisselvallig met nog steeds lokale buien. In Laag-België zijn dit regenbuien of soms buien van korrelhagel of smeltende sneeuw; in de Ardennen kunnen dit sneeuwbuien worden. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog met geleidelijk bredere opklaringen over het westen en het centrum van het land. Over de zuidelijke flank van de Ardennen vormen zich lage wolken. Op het einde van de nacht bereiken steeds meer hoge wolken ons land vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen -1 en -3 graden in de Ardennen en tussen -1 en +2 graden elders. De wind waait matig, en aan zee eerst nog vrij krachtig, uit het zuidwesten tot het westen, krimpend naar het zuidwesten.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met neerslag vanaf de Franse grens. Ten zuiden van Samber en Maas valt er meestal sneeuw; elders verwachten we smeltende sneeuw of regen. De maxima liggen rond 0 graden of 1 graad in de Ardennen, rond 2 of 3 graden in het centrum en rond 4 of 5 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot het zuidoosten en later uit veranderlijke richting of uit noord tot noordwest.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft er in de Ardennen veel bewolking met kans op nog wat sneeuw. In de rest van het land wordt het dan droog met opklaringen, die tijdelijk breed kunnen zijn. De minima liggen tussen 0 en -4 graden in de Ardennen, tussen -1 en +1 graad in het centrum en tussen +1 en +3 graden in de kuststreek. De wind waait zwak tot soms matig uit het westen tot het noordwesten in het binnenland en matig uit het noordwesten aan zee.

Zondagochtend is het droog met veel lage bewolking in Hoog- België en vrij veel hoge wolken in de rest van het land. Geleidelijk verschijnt er overal middelhoge bewolking. Naar het einde van de dag toe bereikt een storing het westen van het land en de gebieden in de buurt van de Franse grens. ‘s Avonds bereikt ze ook de andere regio’s. De eerste neerslag valt waarschijnlijk als smeltende sneeuw (of sneeuw ten zuiden van Samber en Maas), om daarna over te gaan in matige regen. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +4 of +5 graden in het westen en het centrum van het land. Na een kleine dip in de temperatuurscurve ‘s avonds, stijgt het kwik gevoelig tijdens de nacht van zondag op maandag.

Maandag is het meestal betrokken met regen en vrij veel wind. In de namiddag verbetert het weer in het westen van het land. Het wordt wel zacht met maxima tussen 5 en 11 graden.

Dinsdag en woensdag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte neerslag. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten. De temperaturen komen op sommige plaatsen uit in de buurt van 13 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar.

Donderdag trekt een vrij actieve regenzone van west naar oost over ons land. De maxima liggen rond 10 graden in Vlaanderen.

Vrijdag kunnen er plaatselijk enkele buitjes vallen. Het wordt 3 à 4 graden frisser, waardoor we nog temperaturen in de buurt van 7 graden overhouden in het centrum van het land.

