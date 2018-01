Paul Gheysens kreeg bod van 15.000 euro om boek over Ghelamco Arena af te kopen

De uitgeverij van ‘De Illegale Ghelamco Arena’ heeft zelf geprobeerd een financiële deal te sluiten om de verschijning van het boek tegen te houden. Dat heeft Paul Gheysens, de topman van Ghelamco, verklaard tijdens de persconferentie waarin AA Gent en het Gentse stadsbestuur duidelijkheid verschaffen over de bouw van de Ghelamco Arena. Voor een bedrag van 15.000 euro zou Doorbraak bereid geweest zijn het boek uit de rekken te houden. Auteur Ignace Vandewalle zegt van niets te weten. “Ik ben woedend.”

Bouwpromotor Ghelamco, Ghelamco Group en CEO Paul Gheysens wilden de publicatie van het boek De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien in november tegenhouden. Volgens Gheysens vormde de titel een inbreuk op het merkenrecht.

De Uitgeverij Doorbraak kreeg in kort geding echter gelijk van de Antwerpse rechtbank van koophandel om het boek toch uit te brengen. De uitgeverij besliste vervolgens echter om het boek niet uit te brengen.

“Een rechter heeft geoordeeld dat het boek mocht verschijnen”, zegt Gheysens op een persconferentie vrijdag. “Dan hebben wij ons daarbij neergelegd.”

Gheysens benadrukt echter dat op het moment dat ze beslisten om niet in beroep te gaan, de advocaten van Gheysens werden gecontacteerd door de advocaat van Doorbraak.be - niet door auteur Ignace Vandewalle. “Betaal de kosten - 15.000 euro - en het boek verschijnt niet, zeiden ze ons”, verklaart Gheysens. “Dat wilden we echt niet. We wilden de persvrijheid niet afkopen. Toen hebben we niets meer van ons laten horen.”

Uitgeverij Doorbraak ontkent de beweringen van Gheysens. Auteur Ignace Vandewalle wist niets van een eventueel aangeboden bedrag, zegt hij op Radio 1. “Ik weet hier niets van. Als de uitgeverij met mij overlegd zou hebben, zou ik dat nooit goedgekeurd hebben. Ik ben woedend. Geen haar op mijn hoofd dat eraan gedacht zou hebben om dat boek niet uit te brengen.”

In het boek staan geen al te fraaie beweringen over de bouw van het stadion, die het Gentse stadsbestuur in een slecht daglicht gesteld hebben. Auteur Ignace Vandewalle beweert in zijn boek dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn.