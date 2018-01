De trams van de toekomst: veiliger maar nog niet zelfrijdend

Bezoekers van het Autosalon kunnen van dit weekend in Paleis 10 de nieuwe metrostellen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB ontdekken. Daar staat een maquette op ware grootte van het toekomstige metrostel dat eind 2019 verwacht wordt op het net.

In Paleis 10 is er dit jaar plaats voor de beurs We Are Mobility, waar alle mobiliteit van de toekomst tentoon wordt gesteld. De gelegenheid voor de MIVB om de bezoekers kennis te laten maken met de toekomstige metro.

Er zijn drie gedeeltes met een reizigerscompartiment met verschillende zitconfiguraties, een voorkant met bestuurderscabine en een voorkant zonder stuurpost. Op termijn moet de metro namelijk automatisch en zonder chauffeur rijden. Toch is het daarop wachten tot 2028.

Daarnaast heeft MIVB geïnvesteerd in de veiligheid in de metrostellen om eventuele aanslagen in de kiem te smoren. Naast de camera’s is er nu onder de stoeltjes geen plaats meer om een verdachte pakketten te verstoppen.

Het nieuwe metrostel moet de reiziger nog meer ruimte bieden. Zo stijgt het totale aantal plaatsen naar 758 in het metrostel, tegenover 728 plaatsen in een huidig metrostel. Al sneuvelen daarvoor wel enkele zitplaatsen. Voorts zijn de deuren 15 centimeter breder en moet ook een lagere vloer, die gelijk komt met het perron, in- en uitstappen vergemakkelijken. Met name voor mensen met beperkte mobiliteit. MIVB investeert 400 miljoen euro in de nieuwe metrostellen.