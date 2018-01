30-jarige krijgt opnieuw 19 jaar cel voor doden van zijn vriendin terwijl dochtertje toekeek

Geen moord, wel doodslag. Het hof van beroep in Antwerpen heeft vrijdag Roel Tielens (35) uit Dessel veroordeeld tot 19 jaar celstraf voor het doden van zijn vriendin Sandy Luyten (30). Hun dochter van 2,5 jaar was getuige van de feiten. Het hof bevestigde het vonnis van de rechter in Turnhout.

Sandy en Roel waren dertien jaar samen. Ze gingen gebukt onder schulden en het slachtoffer had op 6 december 2015 te kennen gegeven dat ze weer bij haar moeder wilde gaan wonen. De beklaagde wilde niet dat ze vertrok met zijn kind. Na een vlammende ruzie was hij op café gegaan.

Toen hij rond 20.30 uur terug thuis kwam, zou het slachtoffer hem in de zetel hebben opgewacht met in de ene arm hun dochtertje en in de andere hand een groot vleesmes. Het OM en de burgerlijke partijen geloofden daar niets van en waren ervan overtuigd dat Roel T. het mes uit de keuken was gaan halen en dat hij met voorbedachten rade had gehandeld.

“Dat het slachtoffer het mes bij zich had, wordt door niets tegengesproken. Het is misschien niet verstandig, maar wel te begrijpen. Het slachtoffer wist dat hun dochter de inzet zou worden bij een scheiding en er waren al agressieve discussies geweest. Uit niets valt af te leiden dat hij vooraf beslist had om haar te doden”, stelde het hof in zijn arrest.

Roel T. had het mes vrij snel van Sandy kunnen afnemen en probeerde zijn dochter uit haar armen te halen. Plots had Sandy ‘auw, auw’ geroepen. Ze had twee messteken gekregen, die haar linkerlong en hart doorboorden. Ze kon nog tot in de tuin van de overburen kruipen, maar overleed kort daarna.

“Om een mogelijke scheiding van zijn dochter te vermijden, doodde hij zijn partner in het bijzijn van zijn dochter, wat zij nu de rest van haar leven moet meedragen”, besloot het hof.

De nabestaanden van Sandy Luyten zijn teleurgesteld. Zij hadden gehoopt op een veroordeling voor moord. Het openbaar ministerie had in december nog 27 jaar opsluiting geëist.