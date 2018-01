Efteling onthult nieuwe plannen: park wordt veel groter en krijgt nieuwe attractie

Wie maar niet genoeg kan krijgen van Het Sprookjesbos en De Droomvlucht heeft geluk, het Nederlandse attractiepark de Efteling heeft grootse uitbreidingsplannen. In 2030 willen ze het domein vergroten met maar liefst 8 hectare, ongeveer 16 voetbalvelden. Eén deel van hun plan gaan ze nu versnellen: in 2020 pakt het pretpark uit met een nieuwe attractie.

Sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 is de Efteling uitgegroeid tot de grootste toeristische bestemming van de Benelux, met 4,76 miljoen bezoekers in 2016. Maar stoppen dat willen ze nog lang niet. Het attractiepark heeft een nieuw plan opgevat om verder te kunnen groeien.

“Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling haar hekken zal gaan verplaatsen”, zegt Fons Jurgen, de voorzitter van de raad van bestuur van de Efteling. “Dat is voor ons een historisch moment en een uitdaging. Dat kost meer tijd aan voorbereiding en meer tijd voor de bouw van een attractie. We willen onze gasten idealiter in 2020 een nieuwe attractie op het allereerste deel van het nieuwe terrein presenteren. De extra bouwtijd die we nu aanvragen, zullen we hard nodig hebben.”

Om welk type attractie het gaat en hoe alles eruit zal zien, houdt de Efteling nog even geheim.

Foto: Efteling

In 2030 nieuwe wereld

De Efteling heeft al een hele tijd plannen om uit te breiden. Onder de werktitel ‘Wereld van de Efteling 2030’ hopen ze over iets meer dan een decennium aan de oostelijke kant van het park 8 hectare bij te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. “Om dit plan te kunnen realiseren is de laatste jaren nauw samengewerkt met de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant, omwonenden en andere betrokkenen”, laat de Efteling weten.

Als het plan tijdens de zomer rond is en de gemeenteraad het heeft goedgekeurd, dan gaat het team van het attractiepark aan de slag. In 2030 hopen ze klaar te zijn. Nog eventjes wachten dus voor de fans. Toch komt de Efteling nu al naar buiten met hun grootse plannen, omdat er officieel een omgevingsvergunningprocedure van start is gegaan.