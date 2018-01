Koppel dat zoontje (6) dag lang op ijskoud balkon zette, moet 10 jaar de cel in

De moeder en stiefvader van een jongetje (6) dat als straf een dag lang op een ijskoud balkon moest blijven, zijn in beroep veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor onmenselijke behandeling en foltering.

Het koppel had op 26 december van vorig jaar zelf de hulpdiensten verwittigd met de melding dat de jongen een val had gemaakt. Bij hun aankomst in de flat in Sint-Joost-ten-Node stelden de ambulanciers echter vast dat het jongetje bewusteloos en onderkoeld was. Het was hen meteen duidelijk dat het kind ondervoed was en tekenen van mishandeling vertoonde. Hetzelfde gold voor zijn tweelingzusje.

Beide kinderen werden overgebracht naar het ziekenhuis en de moeder en stiefvader werden opgepakt. Uit het onderzoek bleek dat de kinderen al maandenlang ondervoed en mishandeld werden. Zo kregen ze vaak dagenlang geen eten, moesten ze koude douches ondergaan, moesten ze spieroefeningen doen of een rauwe ajuin of knoflookteen opeten.

Pannenkoekje eten

Op de dag van de feiten had de stiefvader de jongen betrapt toen die in de keuken een pannenkoek wilde eten. Het kind werd eerst een kwartier op het balkon geplaatst, mocht toen opnieuw naar binnen om te douchen en zijn pyjama aan te doen maar werd vervolgens, rond 5 uur weer op het balkon gezet. Daar bleef hij staan terwijl de moeder en stiefvader gingen slapen. Om 20 uur sloeg het tweelingzusje alarm toen ze zag dat haar broer niet meer bewoog.

