Groep van 40 gewapende migranten valt agenten aan op parkeerterrein: politie moet schot lossen

De federale politie heeft vrijdagochtend een schot moeten lossen om een aanval door een veertigtal gewapende migranten af te slaan. Tijdens een preventieve controle op het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden, langs de E40, vielen ze de politie aan met stokken.

Het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden, langs de E40, heeft een kwalijke reputatie op het vlak van transmigranten die er in vrachtwagens proberen te kruipen om zo in Groot-Brittannië te geraken. Daarbij wordt steeds vaker geweld gebruikt.

Bij een preventieve controle werden vrijdagnacht rond 2 u werden vijf transmigranten op heterdaad betrapt terwijl ze in vrachtwagens wilde klimmen door een ploeg van de federale politie, bestaande uit zes agenten. “De onbekenden vluchtten de bosjes in. Om kort nadien terug te keren. Met versterking. Ze voerden een echte charge uit, gewapend met stokken en staven. Roepend en tierend omsingelden ze onze mensen die zich verdedigden met hun wapenstok. Er vielen klappen. Om de toestand onder controle te krijgen, werd een schot gelost in de lucht”, bevestigt politiewoordvoerder Peter De Waele van de federale politie.

“Agenten gaan nochtans niet lichtzinnig met hun wapen om en gebruiken het pas in zeer uitzonderlijke gevallen”, benadrukt De Waele.

Politiewoordvoerder Peter De Waele Foto: BELGA

Twee weken geleden onderschepte de federale wegpolitie op de E34 in Lille, in de Kempen, ook al een bestelwagen met dertig migranten aan boord. Toen uit Irak, Iran en Afghanistan. Toen de politie de deuren opende, ontstond er tumult en keerde de massa zich tegen de twee agenten. Ook toen moest een waarschuwingsschot - een schot in de lucht - worden gelost, bevestigt De Waele.

En ook op de snelwegparking van Rotselaar is donderdagavond een trucker aangevallen door transmigranten. De chauffeur bracht zichzelf in veiligheid door zich op de sluiten in zijn truck.

“Het incident van afgelopen nacht in Groot-Bijgaarden is meer dan verontrustend. Vroeger gingen ze lopen voor de politie, nu zetten ze de aanval in”, zegt de politie. “Het is duidelijk dat die mensen zeer gefrustreerd zijn als hun overtocht naar Groot-Brittannië mislukt of dreigt te mislukken, zeker als ze daar grote sommen geld voor betaald hebben aan mensensmokkelaars.”