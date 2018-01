Dit soort school geeft leerkrachten extra stress: “Het stopt nooit!”

Brussel -

De grootste onderwijsvakbond, de Christelijke Onderwijscentrale, trekt aan de alarmbel over Smartschool. Via dat leerplatform kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders op elk moment met elkaar communiceren, maar dat zorgt ook voor stress bij leerkrachten. Zo worden geregeld berichten verstuurd op zondagavond, waarvan verwacht wordt dat ze die gelezen hebben tegen de volgende ochtend. “Het stopt nooit”, getuigt één van hen zaterdag in Het Laatste Nieuws.