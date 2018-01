Thalysverkeer hervat voor heel België, Nederland en Duitsland

Brussel - Het Thalys-verkeer wordt vrijdag hervat voor heel België, Nederland en Duitsland. Dat meldt de uitbater van de hogesnelheidstrein vrijdagochtend nu de storm van donderdag is doorgetrokken.

In Duitsland wordt de Thalys 9412 (vertrek vanuit Dortmund HBF om 5u20 / aankomst in Brussel-Zuid om 8u35 / aankomst in Paris-Nord om 10u05) geannuleerd en de Thalys 9424 vertrekt vanuit Essen HBF en niet vanuit Dortmund HBF.

Donderdag was het Thalys-verkeer tussen België, Nederland en Duitsland volledig onderbroken als gevolg van noodweer en sterke wind. Dat zorgde voor chaos op de sporen in Nederland en Duitsland.

