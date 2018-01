Nieuwe vorm van bankfraude kost Nederlanders heel wat geld (oproep)

Een nieuwe vorm van oplichting heeft heel wat Nederlanders al financiële kopzorgen opgeleverd. Oplichters plunderen via een valse website van betaaldienst Tikkie (ABN Amro) spaarrekeningen. Vooral op tweedehandssite Marktplaats.nl wordt naar potentiële slachtoffers gezocht. Bij de nationale Fraudehelpdesk meldden zich dagelijks ‘enkele tientallen’ slachtoffers van de Tikkiefraude. In België zijn er voorlopig nog geen slachtoffers bekend.

De werkwijze is zeer geniepig en doordacht. Wordt er een deal gesloten, dan vraagt de koper (de oplichter) aan de telefoon het bankrekeningnummer van de verkoper (het slachtoffer), zodat het geld kan worden overgemaakt. Daarna merkt de koper echter fijntjes op dat hij slechte ervaringen heeft met Marktplaats, vanwege fraude. Hij verzoekt de verkoper vriendelijk om ‘puur uit voorzorg’ via de Tikkie-app van de Nederlandse bank ABN Amro één cent over te maken. “Opdat hij zeker weet dat naam en rekeningnummer met elkaar overeenstemmen.”

Link

De reden voor zo’n betaalverzoek klinkt plausibel en daarom trappen ook veel mensen met open ogen in de val. Want vervolgens stuurt de koper (oplichter) via WhatsApp een link, waarmee de verkoper snel die ene cent kan overboeken. Die link lijkt bedrieglijk echt op die van ABN Amro, maar is in werkelijkheid vals. Met de gegevens die worden ingetikt in de nepapp, krijgen de criminelen toegang tot de bankrekeningen van de verkopers.

Zo boeken ze het geld op de spaarrekening eerst over naar de betaalrekening van het slachtoffer en vervolgens weer direct naar hun eigen conto. “Je voelt je een sufferd eerste klas”, reageert een van de slachtoffers. “Ineens blijkt de spaarrekening stilletjes leeggeplunderd. En onbewust heb je er zelf aan meegewerkt. Ruim 10.000 euro foetsie.”

De oplichters zijn moeilijk te traceren. De rekeninghouder is waarschijnlijk een geldezel, iemand die tegen betaling zijn rekening door criminelen laat gebruiken. En wie het geld pint, weet dat hij gefilmd wordt en is waarschijnlijk niet herkenbaar.

En het telefoonnummer van de koper? Waarschijnlijk van een prepaidkaartje, dat al lang is weggegooid.

Of het slachtoffer schadeloos wordt gesteld, wordt per geval beoordeeld.

Bent u op een gelijkaardige manier opgelicht? Laat het ons weten via hier@reageren.be. Vergeet uw naam, telefoonnummer en woonplaats niet te vermelden.