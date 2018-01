Prins Laurent : “Begrijp niet waarom dotatie slinkt”

“Ik begrijp niet waarom wij niet gehoord zijn, en waarom een stuk van de dotatie weg is.” Dat zei prins Laurent toen VTM Nieuws hem tegen het lijf liep op het Autosalon.

“Ik ben zeker niet slim genoeg”, voegde hij eraan toe. Het is de eerste publieke reactie van de prins sinds de regering in december besliste om een deel van zijn dotatie te schrappen, goed voor een eenmalige vermindering van zo’n 47.000 euro op een totaal van 314.000 euro. Die straf kwam er nadat hij zonder toestemming van de regering aanwezig was op een feestje van het Chinese leger in Brussel.