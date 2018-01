Aston Martin en Cosworth samen als motorleverancier in de F1?

Voormalig F1-motorfabrikant Cosworth zou eventueel een samenwerking met Aston Martin willen aangaan, dat momenteel titelsponsor is van het Red Bull F1 team.

Momenteel wordt de laatste hand nog gelegd aan het motorreglement dat vanaf 2021 in de Formule 1 zal gelden. Vanaf dan moeten de motoren normaal gesproken eenvoudiger en goedkoper om te ontwikkelen zijn. De Formule 1 wil daarmee de sport aantrekkelijker maken voor eventuele nieuwe motorleveranciers en de kosten van de motoren drukken.

Cosworth, dat in het verleden al motorleverancier in de Formule 1 was, is alvast geïnteresseerd in een mogelijke terugkeer naar de koningsklasse van de autosport. Er er zit nog meer in, mogelijk komt het tot een samenwerking met het legendarische Aston Martin.

"We zouden graag dergelijke samenwerking aangaan," aldus Cosworth-motorenbaas Bruce Wood tegenover 'Motorsport.com'. "We hebben heel wat jaren samengewerkt met Aston Martin en we werken erg nauw samen met Red Bull en het team dat aan hypercar Valkyrie werkt. Er zit dan ook een bepaalde logica achter.

"Aston Martin heeft al duidelijk gezegd dat ze meer willen dan alleen maar hun naam kleven op iemand anders zijn motor. Ze hebben ook niet de ambitie om zelf een F1-motor te ontwerpen. Op dat vlak lijken de puzzelstukken in elkaar te vallen en zijn er gesprekken gaande."

"Aston Martin en Red Bull hebben een zeer sterke relatie dus er is zeker en vast het verlangen om samen iets te doen."

Ondanks dat 2021 nog wel eventjes verwijderd is begin je niet zomaar vanaf nul een motor te bouwen. Indien Cosworth en Aston Martin een eventuele samenwerking opzetten dan lijkt 2021 iets te vroeg dag.

"We zouden heel wat extra personeel in dienst moeten nemen en onze infrastructuur zou ook uitgebreid moeten worden. Dat op zich vergt al een jaar werk en dan moet je realistisch zijn en zeggen dat 2021 waarschijnlijk te vroeg komt en het eerder iets voor 2022 zou zijn," aldus Wood. "Het is dan misschien niet wat iedereen graag zou willen maar het is beter dan helemaal niets."

"Volgens ons zou het voor eender wie een grote investering zijn en is het waarschijnlijk ook niet realistisch om, alles voor elkaar te krijgen tegen 2021. Dat betekent echter niet dat we afstappen van het idee. We moeten gewoon nadenken over hoe het in 2022 wel zou kunnen lukken."

