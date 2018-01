Real Madrid wint zonder sterkhouders met kleinste verschil in Copa del Rey

Real Madrid heeft donderdag Leganés met 0-1 verslagen in de heenmatch van de kwartfinales om de Spaanse Copa del Rey. Marco Asensio maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 89e minuut. Real trad aan zonder sterkhouders zoals Cristiano Ronaldo en Gareth Bale.

Het team van coach Zinédine Zidane is op de sukkel. Real pakte in de laatste drie competitiewedstrijden slechts één punt. De Koninklijke staat in de Primera Division pas op de vierde stek, met maar liefst negentien punten minder dan leider Barcelona.

De terugwedstrijd gaat volgende week woensdag door in Madrid.

Uitslagen

. Woensdag:

Atletico Madrid - Sevilla 1-2

Valencia - Alavés 2-1

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 1-0

. Donderdag:

Leganés - Real Madrid 0-1