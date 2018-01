Politiek Antwerpen en Vlaanderen likt (even) zijn wonden. Nu socialisten en groenen in de Scheldestad opnieuw van tafel en bed gescheiden zijn en de kartellijst Samen enkel nog een vage herinnering lijkt, is het tijd voor analyse en introspectie. Zoals dat bij politieke crisissen vaak het geval is, wordt ook nu de verruwing van het politieke bedrijf met de vinger gewezen.

Is de politiek anno 2018 wel zo verhard en verruwd? Natuurlijk niet. Politiek is altijd een harde stiel geweest. Wie de pretentie heeft om de samenleving richting te willen geven, moet ook in staat zijn om de kritiek van die samenleving te incasseren. Met het aanvaarden van een mandaat aanvaardt een politicus per definitie dat hij of zij onderwerp wordt van georganiseerde meningsverschillen en scherpe debatten. Slagen uitdelen hoort daarbij, slagen incasseren evenzeer, zelfs als die onder de gordel worden gegeven - wat in het geval van Antwerps sp.a-boegbeeld Tom Meeuws niet het geval was omdat zijn contacten met projectontwikkelaars en zijn creatieve omgang met facturen bij De Lijn zijn aangetoond. In die zin verschilt politiek niet van het bedrijfsleven of de sport. Ook daar geldt de wet van de sterkste, ook daar zal een oude krokodil makkelijker overleven dan een wit konijn. “Als je verdrinkt, is het niet omdat je niet wordt gered, maar omdat je niet kan zwemmen”, vatte de Nederlandse politicus Wouter Bos het niet zolang geleden mooi samen.

De politiek is niet harder geworden, aan goed fatsoen heeft ze wel ingeboet. De almacht van de sociale media zit daar voor veel tussen. Politici kunnen hun boodschap daar veel sneller en gerichter verspreiden dan in de parochiezalen en verzuilde media van weleer. Tegelijk zijn Facebook en Twitter ook hun publieke schandpaal geworden waar bitse beledigingen de rotte eieren van weleer hebben vervangen. Daarbij komt dat berichten zich in onze supergeconnecteerde samenleving sneller verspreiden dan een gevaarlijk virus, zeker als ze spectaculair en extreem van aard zijn. Sommige politici beseffen dat en spelen daar handig op in. Anderen verkiezen dan weer de arena van het parlement om een woordengevecht aan te gaan. Dat lijkt oubollig, maar is het niet. Woord en wederwoord zijn nu eenmaal de bouwstenen van een goed debat, iets wat op sociale media onmogelijk is. Wie zoals staatssecretaris Theo Francken vaak kiest voor polariserende communicatie via die sociale media, moet dus niet komen klagen als tegenstanders hem daar ongenuanceerd en soms beledigend van wederwoord dienen. Dat getuigt van evenveel domheid als Groen-boegbeeld Wouter Van Besien die blijft riedelen over een “propere campagne”.