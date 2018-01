Beringen - De Beringse Syriërstrijdster Amina G. (28) is opgepakt in de Turkse stad Kayseri, samen met haar nieuwe echtgenoot en twee kleine kinderen. Ze is Syrië ontvlucht en zal wellicht aan ons land worden uitgeleverd.

De vrouw verdween begin oktober 2013 uit haar appartement in Beverlo. Volgens haar familie was ze in haar eentje naar Syrië vertrokken. Amina G. werkte in Brussel, en ze zou haar vriend uit Vilvoorde ...