Limburgse leerkrachten zijn het vaakst ziek

Hasselt / Brussel - In Limburg zijn leerkrachten het vaakst ziek. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsadministratie. We zijn trouwens al jaren koploper, vooral 55-plussers zijn vaak uit. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft ook geen verklaring voor die Limburgse piek. Yves Vannijlen (ACOD Onderwijs Limburg) wijt dit aan ons mijnverleden. Op Vlaams niveau zijn psychosociale klachten de grootste oorzaak (36%). “Die stijging van de ziektedagen is het grootst in de leeftijdsgroep van 36 tot 45 jaar: bijna plus 20%”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale. “Maar ook over de hele groep is dat plus 16% in één jaar tijd.”

In Limburg zijn de mannelijke leerkrachten gemiddeld 18,79 dagen per jaar ziek, bij de vrouwen is dat zelfs 23,41 dagen. Dat is een stuk meer dan in andere provincies waar dat voor de mannen rond de 14 ...