Attractiepark Toverland bouwt compleet nieuwe fantasiewereld

Magische flessenpost, een eenzame strandjutter en toverstafjes waarmee kinderen en ouders allerlei grote en kleine dingen op magische wijze in beweging kunnen brengen. Attractiepark Toverland in het Nederlands Limburgse Sevenum bouwt momenteel niet alleen een nieuwe entree. Er wordt in één moeite meteen een compleet nieuwe fantasiewereld bij verzonnen.

Hoofdontwerper Peter van Holsteijn van Toverland heeft het magische havenstadje Port Laguna bedacht en dat wordt momenteel op een stuk grond gebouwd dat ruwweg tussen de houten achtbaan Troy en de motorachtbaan Booster Bike ligt.

Lagune

Na een gebouw met twaalf kassa’s en grote toegangspoort die als de grens tussen het alledaagse Nederland en de magie van Toverland moet worden gezien, worden de bezoekers deze zomer ondergedompeld in tropische sferen. Ze komen een azuurblauwe lagune en een strandje met speeltoestellen tegen, restaurantjes, winkeltjes, terrasjes en een vuurtoren van ruim 27 meter hoog.

Ook krijgt Toverland een eigen soort van ‘main street’, alleen lijkt de Sevenumse versie niet op de rechte straat van Disney. Toverland krijgt een hoofdstraat van tien meten breed in de vorm van een hoefijzer.

Wintermaanden

Bedoeling is om hier ooit, als Toverland ook een hotel heeft en de buitenattracties mogelijk ook in de wintermaanden open blijven, parades te organiseren. Maar vooralsnog zal het nieuwe entreegebied gebruikt worden om de gasten met gepaste muziek en met toneelspelers die magische figuren spelen te verwelkomen. Of om ze na een dagje attractiepark weer vaarwel te zeggen. Een podium dat ook in Port Laguna wordt gerealiseerd, is verder bedoeld voor verschillende optredens. Maar ook vuurwerkshows zullen van hier uit straks de lucht in gaan.