Gruwelijke nieuwe details vrijgegeven van ouders die 13 kinderen gevangen hielden

De politie heeft nieuwe details vrijgegeven over de ouders die hun dertien kinderen gevangen hielden. De kinderen zouden nooit naar de tandarts zijn geweest, mochten slechts één keer per jaar onder douche gaan. Ook werden ze op regelmatige basis gewurgd en geslagen, dat melden verschillende Amerikaanse media.

Tijdens een persconferentie hebben de aanklagers nieuwe gruwelijke details vrijgegeven over hoe David (57) en Louise Turpin (49) hun dertien kinderen gevangen hielden en martelden. Hoewel ze dertien kinderen hebben zijn de twee nu officieel aangeklaagd voor twaalfvoudige kindermishandeling en marteling. Hun jongste baby, werd niet vastgebonden en heeft schijnbaar genoeg eten gekregen.

Het stel zit vast sinds de sheriff hun dertien kinderen aantrof in hun “duister en ranzig” huis vond. De details die de openbare aanklager donderdag deelde op een persconferentie zijn huiveringwekkend. Zo mochten de kinderen slechts één keer per jaar douchen, zijn ze nooit naar de tandarts geweest en hun laatste doktersbezoek dateert van vier jaar geleden.

De Turpin-familie tijdens een van de zeldzame uitstapjes. Foto: Facebook.

Eerst touwen, dan kettingen

Volgens de openbare aanklager duren de mishandelingen al vele jaren. Het misbruik ging van kwaad naar erger nadat het gezin in 2010 van Texas naar Californië verhuisde. De kinderen verklaarden aan de politie dat ze aanvankelijk ‘als straf’ met touwen werden vastgebonden. Nadat één van hen kon ontsnappen, zijn de ouders overgegaan op kettingen met hangsloten. Bij de inval trof de sheriff drie geketende kinderen aan.

De kinderen werden weken, en soms zelfs maanden aan een stuk vastgebonden. In geen geval werden ze losgemaakt, zelfs niet om naar het toilet te gaan. Ook mochten ze slechts één keer per jaar douchen.

Handen wassen

Nog volgens de openbare aanklager hadden de ouders weinig nodig om hun kinderen te “straffen”. Als ze hun handen voorbij de pols wasten, vond het ouderpaar al dat ze met water speelden en werden ze vastgebonden. Het hele gezin sliep overdag en leefde ’s nachts. Ook mochten de kinderen geen speelgoed hebben, al vonden de speurders wel speelgoed in de verpakking. Onaangeroerd.

Het zeventienjarige slachtoffer dat wist te ontkomen om de politie te waarschuwen, was al twee jaar bezig met de voorbereidingen van de ontsnapping. De tiener was zo ondervoed dat de politie aanvankelijk dacht dat het slachtoffer slechts tien jaar oud was. Na onderzoek blijken veel van de kinderen ernstige mentale achterstand hebben vanwege chronische ondervoeding.

Hoe het nu met hen gaat? “Ze zijn opgelucht”, klonk het nog. “Ze worden verzorgd en hun gezondheid wordt gemonitord. Ze zijn in goede handen momenteel, maar hoe ze gaan kunnen opgroeien… dat weet ik niet”, aldus nog de openbare aanklager.