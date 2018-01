Sam Van Rossom lijdt met Valencia in Litouwen dertiende nederlaag in Euroleague

Op de negentiende speeldag in de Euroleague basketbal voor mannenteams hebben Valencia en Sam Van Rossom donderdag op het parket van Zalgiris Kaunas hun dertiende nederlaag geleden. De Spaanse landskampioen verloor in Litouwen met 86-82 (rust: 47-31).

Valencia stond halverwege de partij al 16 punten in het krijt. Dankzij een knappe remonte kwamen de Spanjaarden in het vierde kwart nog op voorsprong (70-71), maar Kaunas nam de leiding opnieuw over en gaf de zege niet meer uit handen. In 29 minuten was Van Rossom goed voor 10 assists, 9 punten en 2 rebounds. Zijn ploeggenoten Tibor Pleiss (20 punten) en Will Thomas (19 ptn) waren het best bij schot. De Litouwers danken de zege aan een sterke teamprestatie. Liefst zes spelers van Kaunas scoorden meer dan tien punten.

Valencia staat met 13 nederlagen op 19 wedstrijden op de veertiende plaats in het klassement. De acht beste teams van het reguliere seizoen stoten door naar de kwartfinales.