Internationale Triatlonfederatie opent onderzoek naar bronzen medaillewinnaar Rio

De Internationale Triatlonfederatie (ITU) opent een onderzoek naar een vermoedelijke dopingzaak rond Henri Schoeman, die op de Olympische Spelen van 2016 de bronzen medaille behaalde. In Rio de Janeiro zou de Zuid-Afrikaan volgens het hackerscollectief Fancy Bears een positieve dopingtest afgelegd hebben. Marten Van Riel werd zesde in Rio, Jelle Geens 38e.

“De ITU is op de hoogte gebracht van beweringen over een positieve test van Henri Schoeman tijdens de Spelen in Rio”, stelt de federatie donderdag in een persbericht. “Er is meteen een onderzoek geopend, in overleg met de atleet.”

Eerder brachten de Fancy Bears het verslag van een positieve test van Schoeman op prednisolone, een verboden glucocorticoïde, in het openbaar. Volgens het hackerscollectief is het document afkomstig van het gehackte e-mailverkeer van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De Fancy Bears onthulden sinds eind 2016 de vertrouwelijke medische gegevens van talloze topsporters, gelekt uit de databestanden van het IOC en het Wereldantidopingagentschap (WADA).