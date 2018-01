‘Topdokters’, ‘Hotel Römantiek’ en zeven nieuwe programma’s: dit is het voorjaar van VIER

De zender VIER heeft donderdag de televisiegids van dit voorjaar voorgesteld. De kijkers worden onder meer getrakteerd op een nieuwe dramareeks en op de memoires van de beruchte crimineel Danny Vanhamel. Ook programma’s zoals Topdokters, Huizenjagers en Hotel Römantiek komen terug.

Karen maakt een plaat

Karen Damen zat zeventien jaar lang in K3. Alles werd voor haar gedaan en met het razend populaire meidentrio bereikte ze alles wat ze kon bereiken. Maar op haar 42ste wil ze nog meer. Ze gaat eindelijk voor haar grote droom: een (solo)plaat maken.

Het VIER-programma ‘Karen maakt een plaat’ volgt Karen en haar entourage een jaar lang op weg naar haar eerste soloalbum.

Topdokters

In het vijfde seizoen van ‘Topdokters’ gunnen acht nieuwe dokters ons een inkijk in hun uitzonderlijk fascinerende beroep, dat tegelijkertijd hun leven is. Als vaste waarde in het televisielandschap behoeft het concept van de reeks nauwelijks nog introductie.

Het nieuwe seizoen biedt opnieuw een meeslepende, vaak ook ontroerende blik achter de schermen van een tot de verbeelding sprekend universum van acht dokters.

Hotel Römantiek

Grote roze wolken pakken samen boven de Portugese kust. In de haven dobbert de zwaan op het ritme van de fado. En achter de wolken schijnt de zon. Dertien vrijgezelle heren en net zoveel single dames checken dit voorjaar in bij ‘Hotel Römantiek’ op zoek naar een nieuwe liefde.

Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer nemen hen bij de hand op de reis van hun leven. Want je bent nooit te oud voor de liefde van je leven.

Leeuwenkuil

Vijf leeuwen gaan op zoek naar een gouden idee, een innovatieve geest of waanzinnige ambities. Honderden, zowel beginnende als doorwinterde, maar vooral zeer gepassioneerde ondernemers krijgen in ‘Leeuwenkuil’ drie minuten de tijd om hun idee voor te leggen aan de meest ervaren en gerenommeerde zakenmensen van Vlaanderen.

Zij zullen op hun beurt beslissen of zij hun eigen geld willen investeren in het voorgestelde product of dienst. De spelregels zijn streng en Evy Gruyaert zal als ervaren floormanager ervoor zorgen dat deze strikt gevolgd worden.

Gent West

Na jaren van mishandeling komt Véronique Dockx na een mislukte poging tot doodslag op haar man terecht in de vrouwengevangenis van Gent West. Terwijl de datum van haar proces nadert, komt ze tussen twee vuren te staan: twee concurrerende bendes beheersen er het leven en trachten zo snel mogelijk Véronique in te lijven. Véronique vindt maar moeilijk haar draai in deze nieuwe en voor haar bedreigende omgeving waar leugens, manipulatie en chantage meer regel dan uitzondering zijn.

Ruth Becquart, Gilda De Bal, Evelien Bosmans, Charlotte Anne Bongaerts en Joke Devynck zijn maar enkele bekende namen die te zien zullen zijn in het spannende gevangenisdrama.

Control Pedro

Pedro Elias is terug met een nieuw seizoen ‘Control Pedro’. Samen met vier bekende internauten surft hij op de wilde golven van het wereldwijde web. Al klikkend en swipend gaan ze op zoek naar de grappigste internettips, bijzondere apps en onmisbare instagramaccounts.

Bartel in het Wild

Bartel Van Riet laat 12 bekende Vlamingen opnieuw proeven van de ultieme natuurbeleving en trekt met 6 duo’s en een rugzak naar onontgonnen gebieden. 72 uur overleven in een stukje ongerepte natuur. Luxeleven on hold. Een klein rantsoen, geen slaapplek, geen reiskoffer met luxeproducten. Back to basics dus. Vuur maken. Wassen met ijswater. En je oriënteren in het oneindige landschap.

Huizenjagers

Na een succesvol eerste seizoen is ‘Huizenjagers’ helemaal terug. Het concept blijft ongewijzigd: drie gepassioneerde makelaars openen de jacht op Vlaanderens verleidelijkste vastgoed én op de titel van beste makelaar. Iedere week laten drie huizenjagers zien wat ze in hun mars hebben en gaan ze in eenzelfde regio op zoek naar het droomhuis voor hun klanten.

Ex-Gangster

Danny Vanhamel, topgangster in de jaren tachtig, wordt in 1994 veroordeeld tot levenslang voor de ontvoering van de elfjarige Anthony De Clerck. In 2004 komt hij vervroegd vrij, zweert hij de criminaliteit af en bouwt hij een nieuw leven op. Maar begin vorig jaar verwoest een enorme brand, vermoedelijk aangestoken, zijn villa in Lummen.

In ‘Ex-Gangster’ blikt Danny terug op zijn leven als zware jongen, op de overvallen van de Securitas geldtransporten, op de ontvoering, op het proces en op zijn straf. Het programma geeft een unieke kijk op een van de zwartste periodes voor justitie en politie in de Belgische geschiedenis en zoekt een antwoord op de vroeg hoe iemand in de criminaliteit belandt en of je er ooit weer uit geraakt.

Sports Late Night

VIER blijft het hele voetbalseizoen door zorgen voor vaste sportafspraken in het weekend. Op vrijdag en zaterdag brengt Sports Late Night verslag uit van alle matchen en alle doelpunten van de Jupiler Pro League.

Later dit voorjaar is er plaats voor Gert Late Night, een nieuw seizoen van De Mol, Komen Eten, Grillmasters, Stukken van Mensen, De Boxy’s en ’t Is Gebeurd.

Ook het nieuwe programma Nieuwsjagers krijgt een plaats. Daarin wordt de dagelijkse jacht naar primeurs op de redactie van Het Nieuwsblad gevolgd.