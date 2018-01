Internationale Triatlonfederatie verkiest Marten Van Riel tot ‘Rijzende Ster’

De Internationale Triatlonfederatie heeft Marten Van Riel verkozen tot ‘Rijzende Ster’ bij de mannen in 2017. Dat meldt de ITU donderdag op zijn website.

Van Riel wordt door de ITU beschouwd als één van de opkomende atleten die de komende jaren nog veel successen zal oogsten. De Loenhoutenaar boekte begin november in het Japanse Miyazaki zijn eerste Wereldbekerzege. Een maand eerder wist hij ook podiumplekken te veroveren op de WB-manches van het Amerikaanse Sarasota (2e) en het Zuid-Koreaanse Tongyeong (3e). Nochtans was 2017 niet goed begonnen voor Van Riel. Begin februari liep hij een blessure op aan het heiligbeen, waardoor hij drie maanden niet kon lopen.

“In het seizoen 2017 viel Van Riel ons niet voor het eerst op”, zo klinkt het op de ITU-website. “Hij toonde in de World Triathlon Series dat hij zeer goed kan fietsen en hij werd in 2016 zelfs zesde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij traint in een groep met elitesupersterren Mario Mola en Richard Murray, hij is dus zeker zeker een atleet die nog in het nieuws zal komen.”

“Volgend jaar hoop ik in de World Series, een niveau hoger dan de WB-manches, in de buurt te komen van de medailles”, stelde de 25-jarige triatleet medio november op de Team Belgium-stage in Lanzarote. “Die zesde plaats in Rio kwam heel onverwacht. Nu is het mijn droom om een medaille te behalen op de Spelen in Tokio. Ik doe er in ieder geval alles voor.”