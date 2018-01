Twintiger uit Hasselt krijgt twaalf maanden voorwaardelijk voor dealen in stationsbuurt

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 22-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 6.000 euro, waarvan drie vierde met uitstel voor het dealen van drugs. Hij verkocht onder meer cannabis aan een minderjarig meisje van zeventien. Om van het uitstel te genieten, moet hij voorwaarden naleven. Zo moet hij van de drugs blijven, in therapie gaan en aan het werk blijven. Hij werkt momenteel in de bouwsector.

Tussen 6 augustus 2014 en 25 juli 2015 was hij als dealer actief in de stationsbuurt in Hasselt, waar de politie geregeld controles houdt om de overlast aan te pakken. De beklaagde bevond zich in een berucht café en sloeg op de vlucht toen de politie er binnenviel. In zijn gsm vonden agenten drugsgerelateerde berichten.

Bij een tweede controleactie zag de politie hem op het terras van een horecazaak. Hij probeerde iets onder zijn stoel weg te moffelen terwijl hij contact had met een gekende gebruiker. De politie onderschepte een zeventienjarig meisje, die van de beklaagde marihuana had gekregen.