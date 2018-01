Man die vrouw vermoordde krijgt 3 maanden cel voor bezit testosteron

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag de 46-jarige Michel Annot uit Oudenaarde, die van het West-Vlaamse Hof van assisen voor doodslag op zijn vrouw 20 jaar opsluiting kreeg, veroordeeld tot 3 maanden celstraf voor het bezit van testosteron in zijn cel. Naast testosteron had hij anabolen in zijn bezit. De man werd op 13 november 2015 betrapt.

Hij verbleef toen in de gevangenis van Hasselt. Hij zit zijn celstraf van 20 jaar uit, die hij op 20 september 2010 kreeg voor een doodslag op zijn echtgenote. Hij bracht haar op 26 december 2009 in Oostende om het leven met vier messteken. Hij doodde haar tijdens zijn penitentiair verlof. In Hasselt heeft hij ook al terechtgestaan voor het toebrengen van slagen aan ontsnappingskoning Niek Bergmans uit Lommel.

De verboden producten, die in zijn cel in Hasselt werden gevonden, zijn verbeurd verklaard. Momenteel verblijft in de strafinrichting in Oudenaarde.