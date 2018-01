Brandweer heeft uren nodig om brand in kelder in Niel-bij-As te blussen

As - De brandweer van Genk is donderdagavond enkele uren bezig geweest om een kelderbrand in de Lostraat in Niel-bij-As te blussen.

De oproep kwam rond 18.30 uur binnen. In de kelder had de brandstoftank vuur gevat. De hele ondergrondse ruimtes hingen vol met rook en er woedde een zware brand. De brandweermannen spoten de kelder vol met schuim om het vuur te smoren. Daarna werden de ruimtes nog verlucht.

In het woongedeelte, dat binnen geen rechtstreekse toegang tot de kelder had, is er lichte rookschade. De brandweermannen, die toch wat tijd in de rook hadden gestaan, moesten na het blussen ter plaatse al van kleding wisselen.

In het getroffen huis en bij enkele buren was de elektriciteit ook uitgevallen. Infrax kwam nog ter plaatse om het defect te herstellen.