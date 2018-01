Jinnih Beels kiest voor sp.a Antwerpen: “Een hartverscheurende keuze”

Jinnih Beels komt als onafhankelijke kandidate op voor sp.a Antwerpen. Dat heeft ze donderdagavond bekendgemaakt op een persconferentie. “Dit was voor mij een hartverscheurende keuze.”

In oktober stelden Wouter Van Besien (Groen) en Tom Meeuws (sp.a) Jinnih Beels voor als tweede kandidaat op hun progressieve bondgenootschapslijst Samen voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen.

Ze was de eerste van meer dan tien onafhankelijke kandidaten die de lijst moesten bevolken. Sinds de samenwerking tussen de groenen en socialisten sneuvelde, na het uitlekken van details rond het ontslag van Meeuws bij De Lijn in 2015, beraadde de voormalige politiecommissaris zich over haar politieke toekomst.

Foto: Kris Van Exel

“Hartverscheurende keuze”

Beels kiest nu voor sp.a. “Het was een hartverscheurende keuze, want ik leerde Groen de afgelopen maanden appreciëren”, zegt Beels. “Maar ik heb uiteindelijk gekozen om als onafhankelijke op de sp.a-lijst te staan. Ik heb sympathie voor zowel sp.a als Groen, maar bij sp.a spreken iets meer thema’s me aan. Zoals veiligheid, waarvan iedereen weet dat het mijn dada is”, aldus Beels.

Welke plaats Beels op de lijst zal krijgen is nog niet duidelijk.

Niet onlogisch

De keuze voor sp.a is niet onlogisch. Beels werd bij Samen aangebracht door Tom Meeuws. Voor ze politiek actief werd, was Beels, die half-Indische roots heeft, lange tijd hoofd van de cel diversiteit bij de Antwerpse lokale politie. Daarna ging ze aan de slag bij de Mechelse politie.

“We wensten Jinnih er graag bij”, zei Tom Meeuws op de persconferentie. “Ik was dan ook blij dat ze ‘ja’ zei.” “Jinnih was zeer belangrijk voor ons”, trad John Crombez hem bij. “Want iedereen was onder de indruk van haar.”

Wouter Van Besien (Groen) wenste Beels meteen na de persconferentie veel succes. “Blij dat ze in de politiek blijft”, zei Van Besien. “Goede zaak voor het politiek debat in Antwerpen.”

Ook zijn partijgenoot Meyrem Almaci wenste Beels succes. “Straffe, progressieve madam, aanwinst voor Antwerpse politiek”, klonk het.