Skipiste Peer voorlopig gesloten wegens stormschade aan dak

Peer - De skipistes in het indoorskicentrum Snowvalley aan de Deusterstraat in Peer zijn donderdag gesloten door de stormschade aan het dak. Door de hevige rukwinden ging een deel van het dak van het achterste verlengde deel waaien. De brokstukken kwamen op de lagergelegen wielerpiste terecht. Stukken isolatie waaiden tot op de nabijgelegen voetbalterreinen. Er vielen geen gewonden. Vrijdagochtend starten de herstellingswerken.

Door de schade was er een gat in het dak geslagen. De brandweer schatte de omvang van het gat op 25 op 15 meter. Door het beschadigde dak kwam de koeling van de sneeuw in de problemen. “De situatie is onder controle. De stabiliteit van het gebouw is in orde en gegarandeerd. De sneeuwlaag bleek ook goed. We zijn met de voorbereidingen gestart om de herstellingswerken vrijdagmorgen te laten starten. We doen er alles aan om de skiërs en snowboarders terug in de beste omstandigheden te ontvangen. Vrijdagnamiddag wordt de toestand opnieuw geëvalueerd. We vragen om de Facebookpagina in de gaten te houden,” aldus Snowvalley Peer.