Recordaantal oproepen naar noodnummer 1722

Door het stormweer kreeg het nummer 1722 vrijdag een recordaantal oproepen. Vanaf middernacht tot 16 uur belden 31.221 mensen naar het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies, met een piek tussen 9 en 13 uur.

Het nummer 1722 werd afgelopen zomer ingevoerd om ervoor te zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer. In vergelijking met de 6.838 oproepen na het laatste noodweer, kreeg het ditmaal 4,5 meer oproepen.

Hierdoor liepen de wachttijden op, stelt Erwin Hertens, directeur van 112. “Dit is uiteraard heel vervelend voor mensen die de brandweer nodig hadden, maar al wie de berekening maakt, begrijpt dat dit onmogelijk te vermijden was. Onze operatoren achter 1722 hebben dankzij hun ervaring vandaag ook enkele keren kunnen inschatten dat een situatie eigenlijk wel dringend was. Dit toont aan dat je ook niet eender wie achter deze telefoons kan zetten.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is tevreden over de geleverde prestaties. “De operatoren in de noodcentrales en hulpdiensten op het terrein hebben vandaag uitzonderlijk werk geleverd. Zo is er onder andere een kind met een epilepsieaanval gered en heeft de brandweer ervoor kunnen zorgen dat een schouwbrand niet uitgegroeid is tot een hevige brand, om maar twee voorbeelden te geven. Het nummer 1722 heeft wat ons betreft dus gewerkt.”

Ondernemersorganisatie Unizo heeft dan weer een hulplijn geopend voor ondernemers die stormschade hebben geleden. Zij kunnen op 0800/20.750. terecht met vragen over onder meer het samenstellen van hun dossier voor de verzekering en over eventuele tegemoetkomingen.