Al-Attiyah bezorgt Belgische ploeg ritzege in Dakar, leider Sainz ziet concurrentie naderen

De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft donderdag in Argentinië de twaalfde rit in de Dakar bij de wagens op zijn naam geschreven. De Spanjaard Carlos Sainz (Peugeot), die negende werd, blijft leider maar ziet de concurrentie een beetje dichterbij komen.

Al-Attiyah, die rijdt voor het Belgische Overdrive, boekte zijn derde ritzege in deze editie door de 523 km tegen de klok tussen Fiambalá en San Juan af te leggen in 5u49:57. De Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot) werd tweede op 2:03. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota) vervolledigde het podium, op 4:33.

Sainz kwam meer dan zestien minuten na Peterhansel over de meet. In de stand heeft de Spanjaard nog een comfortabele voorsprong van 44:41 op de Fransman, twee dagen voor de aankomst in Cordoba.

Tom Colsoul finishte als copiloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) op 14:51 van Al-Attiyah, goed voor de achtste plaats. In de stand zijn ze zesde op 2u51:02.

"Véél te lange rit"



"Het was opnieuw een goede dag voor ons," zegt Jean-Marc Fortin. "Het was een moeilijke en vooral lange rit. Als je het mij vraagt een véél te lange rit. Carlos Sainz kreeg op 80 km van de finish problemen met de versnellingsbak en verliest 18 minuten. Maar aan de zege moeten we niet meer denken. Morgen en overmorgen gaan we opnieuw voor de ritzege. Bernhard ten Brinke reed een uitstekend eerste deel van de rit, om dan nadien wat tijd te verliezen. Nasser deed het op regelmaat. Op het einde van een zware Dakar tonen we dat onze Toyota's nog steeds competitief en betrouwbaar zijn. De rit van vrijdag is op dit moment nog een groot vraagteken. Afwachten wat men straks op de briefing zal zeggen. Het heeft hier de voorbije dagen bijzonder hard geregend. Het zou wel eens kunnen dat de klassementsrit van morgen wat wijzigingen ondergaat. Bij de motoren is de openingswagen blijven steken in de modder. Dat voorspelt niet veel goed."

Vrijdag staat de dertiende rit op het programma. Dan krijgen de piloten een rit van 929 kilometer (waarvan 369 km tegen de klok) voorgeschoteld tussen San Juan en Cordoba. Zaterdag volgt de slotetappe van 166 km, waarvan 120 km gechronometreerd, met start en aankomst in Cordoba.

Derde ritzege voor Peter Willemsen bij vrachtwagens



Als corijder van de Nederlander Ton van Genugten (Iveco) heeft Peter Willemsen de twaalfde etappe bij de vrachtwagens gewonnen. Van Genugten, Willemsen en Bernard der Kinderen pakten zo hun derde ritzege.

De winnaars deden 7u02:36 over de 375 km tussen Fiambala en San Juan in Argentinië. De Tsjech Martin Kolomy (Tatra) werd tweede op 4:11. De derde plaats ging naar de Rus Eduard Nikolaev (Kamaz), op 6:21. Serge Bruynkens, aan de zijde van de Kazach Artur Ardavichus (Iveco), staat voorlopig op de vijfde plaats in de uitslag, op 15:14 van de winnaar.

In de stand is het razend spannend. Nikolaev neemt de leidersplaats over van Federico Villagra (Iveco), maar hij telt slechts één seconde voorsprong op de Argentijn met nog twee racedagen te gaan. Peter Willemsen staat op de vijfde plaats, op 5u23:40 van Nikolaev. Bruynkens is een plaats lager terug te vinden, op 5u36:25.

In de dertiende etappe rijden de truckers vrijdag van San Juan naar Cordoba, waarbij ze 369 kilometer tegen de klok afleggen.