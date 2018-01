Karelis out, Ingvartsen geschorst, Samatta nog niet wedstrijdfit: Philippe Clement zal zondag diep in de spits moeten dopen tegen Anderlecht. Houdt hij vast aan dezelfde veldbezetting, dan wordt het een keuze tussen de snelheid van de 19-jarige Dante Vanzeir en de polyvalentie van Siebe Schrijvers (21). “Het is van de beloften geleden dat ik die positie nog heb ingevuld”, zegt Schrijvers, met vijf goals en twee assists de gevaarlijkste Genkenaar van het seizoen.