Limburgse gemeentes maken met Vlaanderen ruzie over mountainbikenetwerk

Meeuwen-Gruitrode -

Zesendertig Limburgse gemeenten moeten vanaf dit jaar zelf betalen voor het eerstelijnsonderhoud van de mountainbike- en ruiterroutes op hun grondgebied. Tot vorig jaar deed de provincie dat, maar vanaf 2018 is Sport een Vlaamse in plaats van een provinciale bevoegdheid. “Voor een onderhoudsploeg per provincie is er echter geen geld”, zegt Ken Nys van Sport Vlaanderen. “Pure kafka”, reageert gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a).