De Truiense schooldirecteur die stadsgenoten in nood geld toestak

Sint-Truiden -

Zo streng als hij was als schooldirecteur, eerst van het Ursula-instituut en later van de Katholieke Centrumscholen in Sint-Truiden, zo menslievend stelde Marcel Sneyers zich op buiten de schoolmuren. Stadsgenoten die het even niet trokken, stak hij uit eigen zak geld toe, zonder dat hij daarvoor iets in ruil verwachtte. Iedereen verdiende tenslotte altijd een kans.