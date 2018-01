Primeur in Australië: drone redt twee tieners van verdrinkingsdood

Australië heeft een primeur beet: voor het eerst werd een drone ingezet om twee tieners te redden die in de problemen waren geraakt voor de kust van een populaire strandbestemming. De kustwacht kreeg net een opleiding om de drone te besturen, toen de oproep binnenliep om de jongens te redden. De drone werd vervolgens uitgestuurd en dropte een opblaasbare reddingsboei op de plek waar de jongeren waren gestrand.

Drones worden de laatste jaren meer en meer ingezet om reddingsacties te vergemakkelijken, en ze kunnen sneller op de plaats van het onheil raken om mensen in nood te helpen. Dat was donderdag ook het geval in Australië, toen twee zwemmers in de problemen waren geraakt door het springtij voor de kust van Lennox Head, een zeedorpje in Nieuw-Zuid-Wales. De jongeren werden rond de middag gezien door enkele strandgangers, die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigden.

De Westpac Little Ripper Lifesaver-drone steeg in allerijl op en werd naar de plaats gestuurd waar de tieners uit alle macht proberen om niet kopje-onder te gaan. De drone liet daarna een opblaasbare reddingsboei vallen, waar het duo zich kon aan vastklampen om zich in veiligheid te brengen. De redder die het toestel bediende, vond de reddingsactie “een irreële ervaring”, omdat hij naar eigen zeggen niet wist dat drones ook mensenlevens kunnen redden.

“Een wereldprimeur”, noemde de vicepremier van de Australische staat de spectaculaire reddingsactie en hij voegde eraan toe dat de hulpdiensten “duidelijk sneller ter plaatse” waren door het inzetten van het hoogtechnologische apparaat.

In ons land zullen er voorlopig nog geen drones worden ingezet bij dergelijke reddingsacties, aldus Regane Gyssens. “De wetgeving rond drone is nog onvoldoende gereglementeerd”, zei de kapitein van de Belgische kustwacht aan VRT NWS. “Sommige drones kunnen daarenboven slechts een beperkte afstand boven zee afleggen.”