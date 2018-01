VS willen “mini-kernwapens” ontwikkelen

Het Pentagon overweegt “mini-kernwapens” aan zijn nucleaire arsenaal toe te voegen. Deskundigen vrezen dat dit de start kan zijn van een nieuwe nucleaire wapenwedloop en het gevaar op een oorlog met kernwapens verhoogt. Het voorstel staat in een nog niet officiële versie van de “Nuclear Posture Review”, waarvan de definitieve tekst op 2 februari zal verschijnen.

Het document van het VS-ministerie van Defensie breekt met de visie van oud-president Barack Obama, die in 2009 in Praag opriep tot het elimineren van alle kernwapens (een van de twee grote doelstellingen van het nucleaire nonproliferatieverdrag NPT), maar die visie nooit in de praktijk heeft proberen te brengen

Volgens het Pentagon is de wereld anno 2018 “veel complexer” dan in 2010, toen de vooralsnog laatste NPR werd gepubliceerd. Het gevaar, aldus Defensieminister Jim Mattis, komt momenteel met name “van Noord-Korea, Rusland en China”. “De Verenigde Staten worden geconfronteerd met een omgeving waar de nucleaire dreiging diverser en groter dan ooit is”, zei Mattis in een gesprek met de Huffington Post.