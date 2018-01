Termont dient klacht in tegen auteur van Ghelamco-boek: “Veel mensen zijn jaloers”

Daniel Termont (sp.a) gaat een klacht indienen tegen Ignace Vandewalle, de auteur van ‘De Illegale Ghelamco Arena’. Dat bevestigt de burgemeester van Gent aan VTM. Het boek deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien en nam zijn stadsbestuur serieus op de korrel. “Mij onterecht beschuldigen van schriftvervalsing, aanvaard ik niet.”

“Wat ik niet aanvaard, zijn de persoonlijke beschuldigingen aan mijn adres. Ik kan tegen zeer veel als politicus, maar dat men mij onterecht beschuldigt van schriftvervalsing, aanvaard ik niet”, zegt Termont aan VTM NIEUWS. “Ik zal een klacht indienen via de strafrechtbank voor eerroof. Dat is wel het minste wat ik kan doen. Ook op de burgerlijke rechtbank zal ik klacht indienen om een schadevergoeding te verkrijgen, die ik dan zal wegschenken aan een goed doel.”

Gents stadsbestuur onder vuur

De schrijver van het boek getiteld ‘De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien’, Ignace Vandewalle, beweert onder meer dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn.

Burgemeester Daniël Termont (s.pa) houdt ondertussen vol dat alles perfect legaal verlopen is. “Ik stel vast dat er veel mensen jaloers zijn en dat ze er een politiek spel van willen maken, maar ik kan zeggen dat alles volgens de regels is verlopen.”

Auteur blijft bij zijn stuk

Ondertussen blijft Vandewalle zelf erbij dat de toekenning van de overheidssteun voor de Gentse Ghelamco-arena niet volgens het boekje is verlopen.

Het Gentse stadsbestuur licht de zaak vrijdag uitgebreid toe tijdens een persconferentie. Vandewalle is niet uitgenodigd op die persconferentie. “Maar indien ik als leugenaar word afgeschilderd, overweeg ik dit weekend zelf een persconferentie te organiseren om dat recht te zetten.”

De auteur zou in zijn boek gezwegen hebben over een onderzoek door de Europese Commissie, dat later werd opgeschort. “We zouden best een duidelijke en volledige verklaring krijgen van de Europese Commissie. Als die vindt dat hier niets aan de hand is, zullen ze dat motiveren”, aldus Vandewalle. “Indien blijkt dat de Europese Commissie beslist dat hier niets aan de hand is, ben ik erg benieuwd naar die motivering. Die zou in elk geval afwijken van de jurisprudentie tot nu toe.”

Vandewalle stelt in zijn boek dat de overheidssteun voor de Ghelamco Arena niet rechtmatig was en waarschijnlijk moet worden terugbetaald.